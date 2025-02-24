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Футбол

Рома в отсутствие Довбика разгромила Монцу

Команда украинца справилась с аутсайдером без его помощи.
Вчера, 23:59
Рома / Getty Images
Рома / Getty Images

В рамках 27-го тура Серии А Рома встретилась с Монцой.

«Волки» очень просто разобрались с соперником.

Уже в первом тайме они забили дважды. Авторами голов стали Алексис Салемакерс и дублер Артема Довбика Элдор Шомуродов.

Во второй 45-минутке Монца пропустила еще дважды. Забивали уже Анхелиньо и Брайан Кристанте.

Рома - Монца 4:0
Голы: Салемакерс, 10, Шомуродов, 32, Анхелиньо, 73, Кристанте, 88

Рома: Свилар - Челик, Гуммельс, Ндика - Салемакерс (Ренсх, 70), Коне, Кристанте, Анхелиньо (Салах-Эддин, 80) - Суле, Бальданци (Дибала, 62) - Шомуродов (Паредес, 70).

Монца: Турати - Брорссон, Лекович, Карбони (Паласиос, 77) - Перейра, Урбански (Мартинс, 56), Бьянко, Кирьякопулос - Куррия (Дзероли, 55), Мота (Бальде Кейта, 68) - Ганвула (Петанья, 46).

Предупреждения: Бьянко

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома монца

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