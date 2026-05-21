Лидер Лейкерс не поможет своей сборной в квалификации к ЧМ-2027
Напомним, что в июле сборной Словении предстоят матчи квалификации к ЧМ-2027 с командами Эстонии и Швеции.
Звезда Лейкерс Лука Дончич заявил, что хочет этим летом провести время с детьми, из-за этого он не собирается присоединяться к национальной команде.
Sources close to Lakers star Luka Dončić have reiterated to @TheSteinLine that nothing has changed from his recent statement below: He is not playing for his national team this summer in FIBA World Cup qualifying to spend as much of his offseason as possible with his daughters. https://t.co/uROFi8qMsn— Marc Stein (@TheSteinLine) May 21, 2026
К слову, на данный момент сборная Словении занимает первое место в группе H перед началом квалификации.
