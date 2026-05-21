Лидер Лейкерс не поможет своей сборной в квалификации к ЧМ-2027

Словения останется без Дончича.
Сегодня, 13:28       Автор: Валентина Чорноштан
Лука Дончич / Getty Images

Лука Дончич не рассматривает участие в квалификации к чемпионату мира-2027.

Напомним, что в июле сборной Словении предстоят матчи квалификации к ЧМ-2027 с командами Эстонии и Швеции.

Звезда Лейкерс Лука Дончич заявил, что хочет этим летом провести время с детьми, из-за этого он не собирается присоединяться к национальной команде.

К слову, на данный момент сборная Словении занимает первое место в группе H перед началом квалификации.

Тем временем Карузо установил достижение среди резервистов в финалах конференции.

