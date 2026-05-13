Лидер Лейкерс запретил обмен одного игрока

Поддержал Остина Ривза на фоне слухов об обмене.
Сегодня, 10:59       Автор: Валентина Чорноштан
Лука Дончич / Getty Images
Лука Дончич обратился к руководству калифорнийской команды, чтобы они не обменивали Остина Ривза. Об этом сообщает Silverscreenandroll со ссылкой на The Athletic.

Отмечается, что лидеру Лейкерс очень нравится играть с Ривзом, и он заявил, что сильно расстроится, если клуб обменяет его. Добавим, что у защитника закончился контракт, и если Дончич хочет чтобы команды сохранила его, Остину нужно продлить соглашения.

Ранее в СМИ предполагалось, что команда из Лос-Анджелеса может обменять кого-то из своего состава на форварда Милуоки Бакс Янниса Адетокунбо.

Источник добавляет, что словенец видит в Ривзе важного игрока, который может на долгосрочной основе помогать команде.

К слову, Брэндон Кларк скончался в возрасте 29 лет.

