Форвард Лейкерс выбыл до конца серии с Оклахомой

В матче Лейкерс – Оклахома Джарред Вандербильт получил вывих мизинца.

Форвард калифорнийской команды в первом матче второго раунда серии плей-офф НБА получил полный вывих мизинца правой руки.

Вандербильт ударился мизинцем правой руки о щит, пытаясь заблокировать данк Чета Холмгрена. Теперь он пропустит остаток серии с Оклахомой.

Добавим, что форвард отправился в раздевалку после инцидента, но в начале второй половины матча Лейкерс уже объявили, что Вандербильт больше не вернётся на площадку.

К слову, результаты матчей постсезона НБА, вы можете узнать на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!