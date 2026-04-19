Леброн и Бронни Джеймсы снова установили уникальное достижение

В ночь на 19 апреля Лейкерс начал свою серию в первом раунде плей-офф НБА.

Главный тренер команды из Лос-Анджелеса Джей Джей Реддик выпустил Леброна Джеймса со старта, а его сын появился на площадке во второй четверти.

Таким образом, Леброн и Бронни Джеймсы стали первым дуэтом отец-сын, который вышел на площадку в матче плей-офф НБА.

LeBron and Bronny James are the first father-son duo to play together in an NBA playoff game 👏



🎥 @NBApic.twitter.com/lRRSFv5tzn — The Athletic (@TheAthletic) April 19, 2026

Добавим, что за 38 минут Леброн набрал 19 очков и сделал 13 передач, в то время как его сын Бронни отметился лишь одной потерей за 4 минуты игры против Рокетс.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!