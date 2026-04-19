Баскетбол

Леброн и Бронни Джеймсы снова установили уникальное достижение

Впервые вместе в матчах плей-офф.
Сегодня, 10:23       Автор: Валентина Чорноштан
Леброн и Бронни Джеймс / Getty Images
В ночь на 19 апреля Лейкерс начал свою серию в первом раунде плей-офф НБА.

Главный тренер команды из Лос-Анджелеса Джей Джей Реддик выпустил Леброна Джеймса со старта, а его сын появился на площадке во второй четверти.

Таким образом, Леброн и Бронни Джеймсы стали первым дуэтом отец-сын, который вышел на площадку в матче плей-офф НБА.

Добавим, что за 38 минут Леброн набрал 19 очков и сделал 13 передач, в то время как его сын Бронни отметился лишь одной потерей за 4 минуты игры против Рокетс.

Узнать результаты всех матчей первого раунда,  вы можете на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс Лос Анджелес Лейкерс Бронни Джеймс

