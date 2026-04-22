Леброн обновил рекорд в плей-офф НБА

Уже два раза оторвался по очкам от Майкла Джордана.
Сегодня, 13:59       Автор: Валентина Чорноштан
Леброн Джеймс / Getty Images

Накануне в матче Лейкерс против Хьюстона лидер калифорнийской команды Леброн Джеймс снова обновил рекорд лиги.

Форвард за игру набрал 28 очков, 8 подборов и 7 передач, тем самым стал самым возрастным игроком в истории НБА, который записал на свой счет 28 очков в рамках первого раунда плей-офф.

Читай также: Сан-Антонио уступил Портленду и потерял своего лидера

Кроме этого, 41-летний игрок собрал статистику 25-5-5 в 155-м матче постсезона, обновив рекорд франшизы и, следовательно, опередив Майкла Джордана, у которого было 73 таких матча.

Статьи по теме

Харден повторил достижение Леброна, державшееся с 2016 года Харден повторил достижение Леброна, державшееся с 2016 года
Леброн и Бронни Джеймсы снова установили уникальное достижение Леброн и Бронни Джеймсы снова установили уникальное достижение
Джеймсы установили уникальный эпизод в матче Лейкерс – Голден Стейт Джеймсы установили уникальный эпизод в матче Лейкерс – Голден Стейт
Ещё одна звезда Лейкерс не сыграет в игре против Оклахомы Ещё одна звезда Лейкерс не сыграет в игре против Оклахомы

Видео

Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии
Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии

