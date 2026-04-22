Леброн обновил рекорд в плей-офф НБА

Уже два раза оторвался по очкам от Майкла Джордана.

Накануне в матче Лейкерс против Хьюстона лидер калифорнийской команды Леброн Джеймс снова обновил рекорд лиги.

Форвард за игру набрал 28 очков, 8 подборов и 7 передач, тем самым стал самым возрастным игроком в истории НБА, который записал на свой счет 28 очков в рамках первого раунда плей-офф.

Кроме этого, 41-летний игрок собрал статистику 25-5-5 в 155-м матче постсезона, обновив рекорд франшизы и, следовательно, опередив Майкла Джордана, у которого было 73 таких матча.

Players In NBA History with the most 25/5/5 games in the playoffs:



• LeBron James (155)

• Michael Jordan (73)

• Larry Bird (53)

• Stephen Curry (53)

• Kobe Bryant (52)

