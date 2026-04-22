Сан-Антонио уступил Портленду и потерял своего лидера

Во втором матче серии первого раунда плей-офф Сперс уступили Портленду со счётом 103:106.

Кроме обидного поражения, Сан-Антонио потерял своего ключевого игрока Виктора Вембаньяму, который получил сотрясение мозга.

Француз травмировался, споткнувшись при проходе к кольцу и ударившись подбородком о паркет, после того как покинул площадку во второй четверти матча.

За 12 минут на паркете он набрал 5 очков, 4 подбора и 1 блок-шот. Добавим, что теперь Вембаньяме необходимо минимум 48 часов покоя и восстановления, а разрешение на участие в матчах ему выдадут только после прохождения нескольких контрольных тестов без симптомов, передает ESPN.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!