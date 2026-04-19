Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии

Селтикс оформили разгромную победу.
Вчера, 22:55       Автор: Андрей Безуглый
Бостон - Филадельфия / Getty Images
Бостон - Филадельфия / Getty Images

В воскресенье, 19 апреля, Бостон и Филадельфия сыграли первый матч серии плей-офф НБА.

Селтикс с самого начала захватили преимущество и громили соперника в каждой из четвертей.

По итогу Бостон превзошел соперника по всем показателям, выиграв первый матч с преимуществом в 32 очка. Хотя в отдельные моменты матча преимущество достигало 35 очков.

Самыми результативными в составе Селтикс стали Джейлен Браун и Джейсон Тейтум, набравшие на двоих 51 очко.

К сожалению, несмотря на разгромную победу, Максим Шульга так и не появился на площадке.

Бостон – Филадельфия 123:91 (33:18, 31:28, 31:25, 28:20)

Бостон: Браун (26), Тейтум (25 + 11 подборов + 7 передач), Кета (13), Хаузер (12 + 7 подборов), Уайт (10 + 6 передач) – старт; Притчард (12 + 6 передач), Гарза (7), Шайерман (5), Уолш (5), Харпер (5), Вучевич (3), Гонсалес (0).

Филадельфия: Макси (21 + 8 передач), Джордж (17), Эджкомб (13), Убре (10 + 7 подборов), Бона (3) – старт; Эдвардс (7), Граймс (7), Уотфорд (6), Барлоу (4), Драммонд (2), Терри (1), Уокер (0).

Статьи по теме

Лион без Яремчука победил в украинском дерби Лион без Яремчука победил в украинском дерби
Подвиг Трубина позволил Бенфике обыграть Спортинг Подвиг Трубина позволил Бенфике обыграть Спортинг
Украинский шахматист стал чемпионом Европы Украинский шахматист стал чемпионом Европы
Бавария в 35-й раз стала чемпионом Германии Бавария в 35-й раз стала чемпионом Германии

Видео

Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии
Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии

