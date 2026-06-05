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Футбол

Моуринью определился с первым трансфером в Реал

Матеуш Фернандеш нужен многим клубам.
Сегодня, 17:55       Автор: Андрей Безуглый
Матеуш Фернандеш / Getty Images
Матеуш Фернандеш / Getty Images

Потенциальный наставник Реала Жозе Моуринью определился с первыми трансферами, утверждает AS.

Напомним, что португалец должен получить кресло главного тренера в Мадриде в случае победы Флорентино Переса.

В итоге, первым трансфером португальца будет покупка Матеуша Фернандеша.

21-летний хавбек Вест Хэма сейчас находится на слуху, на него претендуют около десяти различных европейских клубов.

Фернандеш не только отлично себя показал в предыдущем сезоне, но и из-за вылета Вест Хэма существенно потерял в цене. Тем не менее, ожидается, что цена на игрока составит не менее 80 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль претендует на таланта Бундеслиги.

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