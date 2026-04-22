Михайлюк рассказал как тренер Джаз изменил его игру

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк, который в 2024 году перешёл в Юту, рассказал, как ему играется за Джаз.

Вы нашли своего тренера в НБА. Согласны ли вы с этим? Что именно тренер требует от вас на паркете?

Думаю, да. Это один из немногих тренеров, который поверил в меня, доверил мне игровое время, увидел и смог использовать все мои сильные стороны. Это очень помогло мне чувствовать себя свободно на площадке и показывать тот уровень баскетбола, который позволил мне отыграть во всех играх в стартовой пятёрке, пока мы не изменили курс на развитие молодёжи и подготовку резерва на следующий сезон.

В целом, с игровой точки зрения, считаю, что этот сезон стал для меня лучшим в карьере. Конечно, чемпионский сезон стоит особняком, но это больше про результат, эмоции и невероятный опыт.

Добавим, что Михайлюк набирает в этом сезоне в среднем 9,3 очка и 2,7 подбора за игру.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!