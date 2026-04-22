Плей-офф НБА: Бостон уступил Филадельфии, Портленд выиграл Сан-Антонио
В ночь на среду, 22 апреля, прошел очередной игровой день в НБА, в рамках которого были сыграны три матча первого раунда плей-офф.
Результаты матчей плей-офф НБА за 21 апреля
Бостон - Филадельфия - 97:111 (28:25, 26:37, 23:22, 20:27)
Бостон: Браун (36 + 7 подборов), Тейтум (19 + 14 подборов + 9 передач), Уайт (8), Кета (8), Хаузер (6) - старт; Вучевич (9), Шаерман (5), Притчард (4), Гарза (2), Уолш (0), Шульга (0), Харпер (0).
Филадельфия: Эджкомб (30 + 10 подборов), Макси (29 + 9 передач), Джордж (19), Убре (12), Бона (0) – старт; Драммонд (10 + 8 подборов), Граймс (6), Эдвардс (5), Барлоу (0).
Счет в серии: 1-1
Сан-Антонио - Портленд - 103:106 (28:27, 29:30, 23:22, 23:27)
Сан-Антонио: Касл (18 + 7 подборов), Фокс (17), Вассел (16 + 12 подборов), Шемпени (9), Вембаньяма (5) – старт; Харпер (10), Корнет (10 + 9 подборов), Брайан (7), К. Джонсон (7), Барнс (4).
Портленд: Хендерсон (31), Холидей (16 + 9 передач + 5 потерь), Авдия (14), Камара (10 + 9 подборов), Клинган (9 + 10 подборов) - старт; Р. Уильямс (11 + 9 подборов), Шарп (9), Грант (5), Мюррей (1), Тайбул (0).
Счет в серии: 1-1
Лейкерс - Хьюстон - 101:94 (33:26, 21:25, 21:17, 26:26)
Лейкерс: Джеймс (28 + 8 подборов + 7 передач), Смарт (25 + 7 передач + 5 перехватов), Кеннард (23), Хатимура (13), Эйтон (6) – старт; Хейс (6), Джеймс-младший (0), Вандербилт (0), Ларевия (0).
Хьюстон: Дюрент (23 + 9 потерь), Шенгюн (20 + 11 подборов), Смит (18 + 7 подборов), Томпсон (16 + 10 передач), Окоги (7) – старт; Исон (10 + 8 подборов), А. Холидей (0), Тейт (0), Капелла (0), Шеппард (0).
Счет в серии: 2-0
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!