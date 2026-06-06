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Российский экс-чемпион бросил вызов Усику: "Я хочу реванш, но он старый"

Гассиев хочет реванш, но намекнул, что украинец уже не тот.
Сегодня, 14:09       Автор: Валентина Чорноштан
Мурат Гассиев / Getty Images
Мурат Гассиев / Getty Images

Экс-объединённый чемпион тяжёлого веса Мурат Гассиев признался, что хотел бы провести реванш с украинским чемпионом Александром Усиком, однако считает такой поединок маловероятным.

Он заявил, что Усик находится на позднем этапе своей спортивной карьеры и в любой момент может принять решение о завершении выступлений.

Конечно, я бы хотел провести реванш с Усиком, это хорошая возможность, но это не является моей целью или мечтой, потому что я знаю, что он уже старый, у него есть травмы и, возможно, проблемы со здоровьем.

Сейчас он (Усик) находится на наивысшем уровне, а завтра может проснуться поутру и сказать: "Ребята, спасибо вам, с меня хватит — я буду проводить время с семьёй и детьми, займусь каким-то бизнесом или ещё чем-нибудь". Сейчас он босс и может делать всё, что хочет.

К слову, Чисора предрёк будущему сопернику Усика поражение в бою за титул WBC.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Мурат Гассиев

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