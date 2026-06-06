Чисора предрёк будущему сопернику Усика поражение в бою за титул WBC

Дерек считает, что украинець выиграет у Кабайела за 8-10 раундов.

Дерек Чисора поделился своими мыслями касательно возможного боя гегемона супертяжёлого веса Александра Усика против Агита Кабайела в поединке за защиту пояса WBC.

По мнению британца, непобеждённому украинцу по силам уверенно разобраться с немецким претендентом: "Усику стоит принять поединок с Кабайелом, потому что это лёгкий бой. Кабайел не так вынослив, как сам думает - думаю, Усик выиграет этот бой меньше чем за восемь-десять раундов".

Также Чисора считает, что Кабайел добился нескольких ярких побед, но уровень соперников элитного класса для него станет совершенно другим испытанием.

Он нокаутировал пару человек ударами по корпусу, но когда ты дерёшься с элитным бойцом, это уже совсем другое. Этот бой смогут хорошо продать в Германии, но это не тот случай, когда весь мир замрёт и будет смотреть поединок.

К слову, Итаума получит титульный бой после встречи с Хрговичем.

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