ХИТ четвертый раз подряд стал чемпионом Украины по футзалу
В субботу, 6 июня, состоялся третий матч финальной серии украинской Экстра-лиги по футзалу сезона-2025/26, котором ХИТ встречался с Атлетиком.
Киевская команда сумела одержать победу над своим днепровским соперником со счетом 4:3 и стала чемпионом Украины.
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ХИТ закрыл финальную серию в трех поединках, ранее также обыграв Атлетик в первых двух матчах 5:2 и 4:3.
Киевская команда прошла плей-офф без поражений, выиграв всухую 3-0 четвертьфинальную серию с Фурнитурой и полуфинальную серию против Сокола.
Для ХИТа это чемпионство стало четвертым в истории клуба и четвертым подряд. Также в этом сезоне киевская команда впервые выиграла Кубок Украины.
Атлетик Футзал - ХИТ 3:4
Голы: Файдор, 13, Зингель, 29, Калашник, 31 - Чернявский, 8, 39, Жук, 26, Щур, 28 (аг)
Счет в серии: 0-3
Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты матчей Экстра-лиги по футзалу.
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