ХИТ впервые в истории стал обладателем Кубка Украины по футзалу

Киевская команда в финальном поединке вырвала победу у Кардинала.

В пятницу, 10 апреля, в киевском Дворце спорта состоялся финал Кубка Украины по футзалу.

В решающем противостоянии киевский ХИТ взял верх над ровенским Кардиналом, обыграв соперника со счетом 2:1.

Читай также: ХИТ и Кардинал вышли в финал Кубка Украины по футзалу

ХИТ вел в счете от начала поединка, однако Кардиналу удалось восстановить паритет, а основное время игры завершилось вничью. Все же в экстра-таймах киевской команде удалось вырвать победу.

Стоит отметить, что для ХИТ этот Кубок Украины стал первым в истории клуба.

Кубок Украины по футзалу

Финал

Кардинал - ХИТ 1:2

Голы: Малиновский, 33 - Чернявский, 6, Педяш, 42

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!