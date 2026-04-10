ХИТ впервые в истории стал обладателем Кубка Украины по футзалу
В пятницу, 10 апреля, в киевском Дворце спорта состоялся финал Кубка Украины по футзалу.
В решающем противостоянии киевский ХИТ взял верх над ровенским Кардиналом, обыграв соперника со счетом 2:1.
ХИТ вел в счете от начала поединка, однако Кардиналу удалось восстановить паритет, а основное время игры завершилось вничью. Все же в экстра-таймах киевской команде удалось вырвать победу.
Стоит отметить, что для ХИТ этот Кубок Украины стал первым в истории клуба.
Кубок Украины по футзалу
Финал
Кардинал - ХИТ 1:2
Голы: Малиновский, 33 - Чернявский, 6, Педяш, 42
