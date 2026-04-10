ХИТ впервые в истории стал обладателем Кубка Украины по футзалу

Киевская команда в финальном поединке вырвала победу у Кардинала.
Вчера, 21:12       Автор: Игорь Мищук
ХИТ завоевал Кубок Украины / АФУ

В пятницу, 10 апреля, в киевском Дворце спорта состоялся финал Кубка Украины по футзалу.

В решающем противостоянии киевский ХИТ взял верх над ровенским Кардиналом, обыграв соперника со счетом 2:1.

ХИТ вел в счете от начала поединка, однако Кардиналу удалось восстановить паритет, а основное время игры завершилось вничью. Все же в экстра-таймах киевской команде удалось вырвать победу.

Стоит отметить, что для ХИТ этот Кубок Украины стал первым в истории клуба.

Кубок Украины по футзалу
Финал

Кардинал - ХИТ 1:2

Голы: Малиновский, 33 - Чернявский, 6, Педяш, 42

