Фернандеш может подписать новый контракт с Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед обсуждает новый контракт с Бруну Фернандешем, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что действующий контракт португальца истекает в 2027 году.

Ранее хавбека уже пытались переманить саудовские клубы, не исключено, что они снова попробуют выкупить игрока летом.

Манчестер Юнайтед же хочет, чтобы их капитан остался в клубе, а потому готовы предложить ему новый контракт. Детали возможного соглашения не раскрываются.

Напомним, что в текущем сезоне АПЛ Бруну Фернандеш установил новый рекорд лиги.

