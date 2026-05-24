Капитан Манчестер Юнайтед побил рекорд АПЛ

Капитан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш побил рекорд АПЛ по ассистам.

В последнем туре сезона-2025/26 португалец отдал 21-й ассист, тем самым побив рекорд, который держался более 20 лет.

Тьерри Анри стал первым игроком в истории АПЛ, кто отдал 20 ассистов в сезоне-2002/03, а затем в сезоне-2018/19 его повторил Кевин де Брюйне.

Фернандеш же теперь с 21 ассистом в сезона стал единоличным обладателем рекорда лиги.

Отметим, что после первого тайма матча с Брайтоном манкунианцы ведут 0:2.

