Англичане против норвежцев, Аргентина попытается пройти Швейцарию: на что ставить в матчах 1/4 финала?

Продолжаются четвертьфинальные матчи ЧМ-2026 в США, Мексике и Канаде. Теперь в рамках этой стадии состоятся еще два поединка, которые определят вторую полуфинальную пару.

Впереди матч Норвегия – Англия. Эксперты GGBET считают, что преимущество на стороне номинальных гостей. Их победа оценивается коэффициентом 1,91, тогда как на Норвегию дают коэффициент 4,19. Кто окажется сильнее? Выбирай свой вариант на ggbet.ua!

Какие есть варианты ставок?

Сборная Англии на этом чемпионате мира очень часто проводит результативные матчи. Можно ожидать большого количества голов и в этом поединке. Если поставить на то, что в матче будет не менее трех голов, коэффициент составляет 1,76.

Кроме того, интересной выглядит ставка на то, что обе команды забьют в основное время. Коэффициент на это событие — 1,63.

Более того, если вы верите, что в этом матче отличатся главные бомбардиры своих команд — Гарри Кейн и Эрлинг Холанд, то коэффициент на гол первого составляет 1,9, а на гол второго — 2,25.

Сборная Швейцарии хоть и пропускала в каждом матче группового этапа, но лишь по одному мячу. При этом в плей-офф Грегор Кобель пока не пропускал вовсе. В целом швейцарцы не пропускали больше одного гола в 15 из 16 последних матчей.

Если вы считаете, что Швейцария сможет сдержать аргентинцев, можно поставить на то, что Аргентина забьет меньше двух голов. Коэффициент на это событие — 1,76.

Впрочем, учитывая всю атакующую мощь аргентинской сборной во главе с Лионелем Месси, более очевидной выглядит ставка на то, что Аргентина все же забьет как минимум два мяча. Коэффициент на этот вариант — 2,00.

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