ЧМ-2026: Анонс дня — Испания vs Бельгия

Продолжаем следить за стадией четвертьфинала.

Вчера уже определился первый участник ½ финала, а сегодня станет известен его соперник на пути к финалу.

Испания - Бельгия

10 июля | 22:00 | СоФи Стэдиум, Инглвуд, США

На предыдущей стадии почти весь футбольный мир, за исключением, конечно же, США, болел за сборную Бельгии и ее выход в следующую стадию. Вряд ли подобную картину стоит ожидать в этом поединке.

Игра против США стала лучшей для “красных дьяволов” на турнире. Команда Руди Гарсии с легкостью разгромила “звездно-полосатых”, однако эта победа не способна перекрыть разочаровывающее выступление на групповом этапе и провальные +- 80 минут в матче против Сенегала с точки зрения впечатлений от того, что показывает Бельгия.

С другой стороны, Испания также не является чрезвычайно “веселой” командой на этом турнире.

Абсолютно убедительно подопечные Луиса де ла Фуэнте выглядели только на фоне Саудовской Аравии и Австрии. Кабо-Верде создало им проблемы, и Португалия также очень хорошо сыграла в защите, почти ничего не позволив создать “фурии роха”. Только гол Микеля Мерино в концовке матча спас Испанию.

Пока что Ламин Ямаль не впечатляет результативностью. Это компенсируется голами Микеля Оярсабаля, однако это, вероятно, не слишком утешает самого Ламина.

Ямаль сейчас скорее является тем, кто стягивает на себя внимание, освобождая пространство для других, чем тем, кто голами и ассистами показывает, что он не зря считается главной звездой команды. Пока у него только одно результативное действие (гол против Саудовской Аравии - прим.), но матч против Бельгии – отличная возможность это исправить, ведь команда Гарсии пропускала в каждом матче на этом турнире.

Интересный факт: Испания и Бельгия встречались на этой стадии в 1986 году. Бельгия победила в серии пенальти со счетом 5:4.

На сайте betking на победу Испании можно поставить с коэффициентом 1.69, тогда как победа Бельгии оценивается коэффициентом 5.00. Коэффициент на ничью в основное время — 4.00.

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