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Футбол

Защитник сборной Англии получил дисквалификацию

Джарелл Кванса наказан за фол с Мексикой.
Сегодня, 19:55       Автор: Андрей Безуглый
Джарелл Куанса / Getty Images
Джарелл Куанса / Getty Images

Защитник сборной Англии Джарелл Куанса получил дисквалификацию, пишет Sky News.

Напомним, что игрок был удален в матче против сборной Мексики за опасный подкат.

ФИФА рассмотрела эпизод с нарушением и присудила Квансе еще два матча дисквалификации.

Таким образом англичанин пропустит четвертьфинальный матч против Норвегии и не сможет сыграть в полуфинале, если Англия пройдет.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей ЧМ-2026.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джарелл Куанса

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