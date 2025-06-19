Байер настроен на трансфер воспитанника Ливерпуля

Леверкузенский Байер после продажи футболистов в Ливерпуль решил приобрести защитника английского гранда. "Фармацевты" вступили в переговоры по центрбеку Джереллу Куансе, утверждает инсайдер Фабрицио Романо в X.

Байер хочет заменить англичанином Йонатана Та. Сам Куанса готов перебраться в Германию. Поспособствовать переходу должны две сделки клубов этим летом – по поводу защитника Жереми Фримпонга и хавбека Флориана Вирца.

В минувшем сезоне Куанса провел 25 матчей во всех турнирах за Ливерпуль. Контракт центрбека с "красными" рассчитан до лета 2029 года. У мерсисайдцев также есть опция продления сотрудничества еще на сезон.

Тем временем лондонский Арсенал близок к потере хавбека Томаса Парти.

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