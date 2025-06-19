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Футбол

Хавбек Арсенала близок к уходу из клуба свободным агентом

Тома Парти не может договориться с клубом.
Сегодня, 14:30       Автор: Андрей Безуглый
Тома Парти / Getty Images
Тома Парти / Getty Images

Арсенал провалил переговоры с Тома Парти, утверждает Фабрицио Романо.

Напомним, что у хавбека заканчивается контракт уже этим летом, и стороны последние полгода вели переговоры о новом.

В разное время Парти интересовал и дрругие клубы, зимой игрок был близок к переходу в Барселону.

Однако по итогу ганец остался в Арсенале, с которым теперь не может договориться о продлении контракта. Инсайдер уверен, что Парти в шаге от того, чтобы уйти свободным агентом.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль планирует очередной громкий трансфер.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: томас парти

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