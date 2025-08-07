Вильярреал закрыл переход скандальной экс-звезды АПЛ
Испанский клуб не отпугнули проблемы хавбека с законом.
Полузащитник сборной Ганы Томас Парти вернулся в чемпионат Испании. Вильярреал представил африканца, сообщает официальный сайт клуба.
Новичок заключил 1-летний контракт с "Желтой субмариной". Парти достался участнику Лиги чемпионов бесплатно. Последние пять сезонов он отыграл за лондонский Арсенал, а перед тем отдал 5 лет мадридскому Атлетико.
В прошлом сезоне Парти провел 52 матча во всех турнирах (4 гола, 3 ассиста). Британские правоохранители обвинили ганца в изнасилованиях и сексуальном насилии. Вильярреал подчеркнул презумпцию невиновности в презентации.
Напомним, украинец Яков Кинарейкин присоединился к Вильярреалу B за 700 тысяч евро.
