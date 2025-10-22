Ла Лига отменила проведение матча Вильярреал - Барселона за пределами Испании

Идея сыграть поединок в США не нашла поддержки у футболистов, которые устроили протесты.

Ла Лига отменила проведение матча между Вильярреалом и Барселоной за пределами Испании.

Ранее испанская лига планировала организовать этот поединок 20 декабря в Майами, однако эта идея не встретила поддержки местного футбольного сообщества, а в матчах чемпионата были устроены акции протеста - после стартового свистка игроки первые 15 секунд просто стояли, не начиная игру.

Читай также: Ла Лига зацензурила протест игроков против проведения матча за пределами Испании

Теперь же Ла Лига выступила с заявлением на своем официальном сайте, объявив об отмене матча в США.

"Ла Лиги объявляет, что после переговоров с организатором официального матча в Майами было принято решение отменить проведение мероприятия из-за неопределенности, возникшей в Испании за последние несколько недель.

Ла Лига глубоко сожалеет, что этот проект, представлявший собой историческую и беспрецедентную возможность для международного развития испанского футбола, не сможет быть реализован. Проведение официального матча за пределами страны стало бы решающим шагом на пути к глобальному развитию турнира, укреплению международного присутствия клубов, позиционированию игроков и повышению узнаваемости испанского футбола на таком стратегическом рынке, как США", - говорится в заявлении.

Таким образом, матч 17-го тура Ла Лиги Вильярреал - Барселона будет сыгран в декабре в Испании.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!