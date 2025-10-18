iSport.ua
Ла Лига зацензурила протест игроков против проведения матча за пределами Испании

В трансляции не показали акцию, устроенную футболистами в начале поединка Овьедо - Эспаньол.
Сегодня, 14:48
В пятницу, 17 октября, Овьедо в стартовом матче девятого тура чемпионата Испании потерпел домашнее поражение от Эспаньола (0:2).

Сам же поединок начался с протеста игроков обеих команд, которые выразили несогласие с решением Ла Лиги провести матч между Вильярреалом и Барселоной в США.

После стартового свистка футболисты на протяжении 15 секунд просто стояли на поле, не начиная игру.

Впрочем, эта акция протеста не попала в прямую трансляцию матча. В это время в эфире демонстрировались общие планы стадиона, а к показу собственно игры вернулись уже на 26-й секунде.

Напомним, ранее Ла Лига официально подтвердила намерения провести матч между Вильярреалом и Барселоной 20 декабря в Майами.

