Ла Лига зацензурила протест игроков против проведения матча за пределами Испании
В пятницу, 17 октября, Овьедо в стартовом матче девятого тура чемпионата Испании потерпел домашнее поражение от Эспаньола (0:2).
Сам же поединок начался с протеста игроков обеих команд, которые выразили несогласие с решением Ла Лиги провести матч между Вильярреалом и Барселоной в США.
Читай также: Тренер Жироны сообщил хорошие новости о состоянии Цыганкова перед матчем с Барселоной
После стартового свистка футболисты на протяжении 15 секунд просто стояли на поле, не начиная игру.
Впрочем, эта акция протеста не попала в прямую трансляцию матча. В это время в эфире демонстрировались общие планы стадиона, а к показу собственно игры вернулись уже на 26-й секунде.
🚨 SCANDAL! 🤯— Polymarket FC (@PolymarketFC) October 17, 2025
Real Oviedo and Espanyol players decided not to play for the first 30 seconds of the game today as a sign of protest against the Villarreal vs. Barcelona game being played in Miami… 🇺🇸
La Liga decided NOT to broadcast those moments of the match. 😬 pic.twitter.com/4hV5DS1BMZ
Напомним, ранее Ла Лига официально подтвердила намерения провести матч между Вильярреалом и Барселоной 20 декабря в Майами.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!