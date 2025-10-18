iSport.ua
Тренер Жироны сообщил хорошие новости о состоянии Цыганкова перед матчем с Барселоной

Близок к возвращению в основу.
Сегодня, 13:26       Автор: Валентина Чорноштан
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

В конце сентября Виктор Цыганков получил травму, из-за которой пропустил несколько туров чемпионата Испании.

В преддверии матча Барселоны против Жироны главный тренер "жирондинцев" Мичел поделился подробностями о физическом состоянии украинского вингера Виктора Цыганкова.

"С Цыганковым и Руисом все хорошо. На самом деле они прошли через сложный процесс, но постепенно восстанавливаются и возвращаются в свою лучшую форму. Они важные игроки для нас.

Я общался с ними об их самочувствии и о том, что им нужно улучшить. Они знают, что мы рядом с ними. Надеюсь, что после сегодняшнего дня они смогут быть с нами в обычном режиме", — сказал тренер.

Напомним, матч начнется в 17:15 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Цыганков ФК Жирона

