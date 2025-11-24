iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Оценки украинского дуэта из Жироны после игры с Бетисом

Ванат забивает, Цыганков создает моменты.
Вчера, 12:16       Автор: Валентина Чорноштан
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

В рамках 13-го тура чемпионата Испании Жирона провела выездной поединок против Реал Бетиса.

Украинские полузащитник и нападающий Виктор Цыганков и Владислав Ванат вышли с первых минут.

Владислав Ванат провёл на поле 82 минуты. За это время он нанёс удар по воротам, забил гол и один раз попал в офсайд.

Нападающий выполнил 77% точных передач, выиграл 3 из 7 единоборств на земле и 2 из 4 – в воздухе. Игрок сделал 23 касания, 2 из которых были неудачными. Также Ванат трижды нарушал правила и дважды вынудил соперников сфолить против себя.

Тем временем Виктор Цыганков отыграл 66 минут. Он сумел сделать один ключевой пас, один раз ударил по воротам, ещё один его удар был заблокирован и ещё один прошёл мимо. Полузащитник совершил 24 касания, одно из которых было неудачным, и сделал 77% точных передач.

Статистический портал SofaScore поставил украинцам за игру следующие оценки: Ванату — 7,1 балла, Цыганкову — 6,6 балла.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Владислав Ванат ФК Жирона Виктор Циганков

Статьи по теме

Ванат посвятил свой гол тяжело травмированному одноклубнику Ванат посвятил свой гол тяжело травмированному одноклубнику
Ванат отличился четвертым голом за Жирону Ванат отличился четвертым голом за Жирону
Жирона объявила состав на матч с Бетисом Жирона объявила состав на матч с Бетисом
В Жироне тревога. Плей-офф Украины ставит клуб в сложное положение В Жироне тревога. Плей-офф Украины ставит клуб в сложное положение

Видео

ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Олейникова впервые в ТОП-100 рейтинга
просмотров
Футбол сегодня: Челси встретится с Барселоной, Манчестер Сити примет Байер в новом туре Лиги чемпионов
просмотров
УПЛ: Заря сыграла вничью с Александрией
просмотров
Лига чемпионов: Арсенал проверит Баварию, Барселона отправится в Лондон, а ПСЖ с Забарным попытается обыграть Тоттенхэм
просмотров

Последние новости

Киберспорт15:35
NaVi стартуют на BLAST Slam V матчем против Team Yandex
Лига Чемпионов15:30
Лига чемпионов: превью 5-го тура - Бавария и Барселона едут в Лондон
Формула 115:00
Пирелли отказалась от самого нового типа шин
Европа14:25
Реал настроен на обратный трансфер звезды Серии A
Украина14:08
"Надеюсь помочь выиграть еврокубки и чемпионат": Очеретько отреагировал на новый контракт с Шахтером
Теннис13:59
Алейникова отреагировала на подъем в первую сотню рейтинга WTA
Бокс13:35
Санчес получит нового соперника для элиминатора за статус претендента для Усика
НБА13:26
ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг
Лига Чемпионов12:59
Лунин получил шанс сыграть первый матч сезона в Лиге чемпионов
Европа12:55
"Мне нравится": Тренер Эвертона дал неожиданную оценку удалению подопечного за потасовку с одноклубником
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK