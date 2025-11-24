Оценки украинского дуэта из Жироны после игры с Бетисом

В рамках 13-го тура чемпионата Испании Жирона провела выездной поединок против Реал Бетиса.

Украинские полузащитник и нападающий Виктор Цыганков и Владислав Ванат вышли с первых минут.

Владислав Ванат провёл на поле 82 минуты. За это время он нанёс удар по воротам, забил гол и один раз попал в офсайд.

Нападающий выполнил 77% точных передач, выиграл 3 из 7 единоборств на земле и 2 из 4 – в воздухе. Игрок сделал 23 касания, 2 из которых были неудачными. Также Ванат трижды нарушал правила и дважды вынудил соперников сфолить против себя.

Тем временем Виктор Цыганков отыграл 66 минут. Он сумел сделать один ключевой пас, один раз ударил по воротам, ещё один его удар был заблокирован и ещё один прошёл мимо. Полузащитник совершил 24 касания, одно из которых было неудачным, и сделал 77% точных передач.

Статистический портал SofaScore поставил украинцам за игру следующие оценки: Ванату — 7,1 балла, Цыганкову — 6,6 балла.

