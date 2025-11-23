iSport.ua
Ванат отличился четвертым голом за Жирону

Украинский нападающий открыл счету в гостевом матче Ла Лиги с Бетисом.
23 ноября, 18:15       Автор: Игорь Мищук
Ванат забил в матче с Бетисом / Getty Images
Ванат забил в матче с Бетисом / Getty Images

В воскресенье, 23 ноября, в матче 13-го тура испанской Ла Лиги Жирона встречается в гостях с Бетисом.

Каталонская команда повела в противостоянии благодаря голу украинского нападающего Владислава Ваната.

На 20-й минуте украинец из пределов вратарской замкнул прострел от Брайана Хиля.

Для Ваната этот гол стал четвертым в составе Жироны. Также на его счету одна результативная передача в 11 матчах.

Ранее сообщалось, что украинский голкипер Жироны Владислав Крапивцов выбыл на длительный срок.

Источник видео: MEGOGO

