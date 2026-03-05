Определилась обладательница малого Хрустального глобуса

Лу Жанмонно второй год подряд выиграла трофей.

По итогам седьмого этапа Кубка мира по биатлону определилась облательница малого Хрустального глобуса в индивидуальной гонке.

Напомним, что гонку выиграла Эльвира Эберг, а лидерка зачета Лу Жанмонно финишировала лишь 35-й.

Однако этого французженке хватило, чтобы в личном зачете обойти шведку Анну Магнуссон на два очка. При этом Магнуссон финишировала в Контиолахти шестой.

Напомним также, что Жанмонно второй раз подряд выигрывает малый Хрустальный глобус в этой дисциплине. Также у нее этот же трофей за персьют.

Ранее также сообщалось, что Маркета Давидова завершила сезон досрочно.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!