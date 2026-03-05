iSport.ua
Русский Українська

Определилась обладательница малого Хрустального глобуса

Лу Жанмонно второй год подряд выиграла трофей.
Сегодня, 21:58       Автор: Андрей Безуглый
Лу Жанмонно / Getty Images
Лу Жанмонно / Getty Images

По итогам седьмого этапа Кубка мира по биатлону определилась облательница малого Хрустального глобуса в индивидуальной гонке.

Напомним, что гонку выиграла Эльвира Эберг, а лидерка зачета Лу Жанмонно финишировала лишь 35-й.

Однако этого французженке хватило, чтобы в личном зачете обойти шведку Анну Магнуссон на два очка. При этом Магнуссон финишировала в Контиолахти шестой.

Напомним также, что Жанмонно второй раз подряд выигрывает малый Хрустальный глобус в этой дисциплине. Также у нее этот же трофей за персьют.

Ранее также сообщалось, что Маркета Давидова завершила сезон досрочно.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лу Жанмонно

Статьи по теме

Жанмонно одержала победу в пасьюте в Рупольдинге, Дмитренко отыграла 19 позиций Жанмонно одержала победу в пасьюте в Рупольдинге, Дмитренко отыграла 19 позиций
Сборная Франции по биатлону объявила состав на Олимпийские игры Сборная Франции по биатлону объявила состав на Олимпийские игры
Жанмонно триумфовала в гонке преследования Жанмонно триумфовала в гонке преследования
Дмитренко взяла первые баллы и отобралась в пасьют, Жанмонно выиграла спринт в Хохфильцене Дмитренко взяла первые баллы и отобралась в пасьют, Жанмонно выиграла спринт в Хохфильцене

Видео

ТОП-5 моментов НБА: впечатляющий блок-шот Шампаньи
ТОП-5 моментов НБА: впечатляющий блок-шот Шампаньи

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Кубок мира возвращается после Олимпиады-2026 этапом в Контиолахти
просмотров
Лига чемпионов: Реал сыграет протис Сити или Буде/Глимт - онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки в Контиолахти
просмотров
Футбол сегодня: поединок АПЛ, кубковые матчи в Украине и Франции
просмотров

Последние новости

Другое22:59
Украинская пара выборола бронзу ЧМ-2026
Биатлон21:58
Определилась обладательница малого Хрустального глобуса
Европа21:15
Манчестер Юнайтед опредил шорт-лист потенциальных тренеров
Европа20:25
АПЛ не позволит VAR вмешиваться в угловые
Биатлон19:40
В зачетной зоне гонки в Контиолахти финишировала лишь одна украинка
Европа19:05
Аллегри выставил ультиматум руководству Реала
Европа18:33
Хавбек ПСЖ включил себя в число лучших игроков в мире
Другое18:08
Женская сборная Украины по гандболу выирала матч отбора Евро-26
Формула 117:45
Гран-при Австралии: сезон-2026 стартует уже в этот уикэнд
Европа17:32
Экс-тренера Шахтера уволили из клуба спустя пару месяцев
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK