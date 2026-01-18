Жанмонно одержала победу в пасьюте в Рупольдинге, Дмитренко отыграла 19 позиций

В воскресенье, 18 января, в заключительный соревновательный день пятого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге состоялась женская гонка преследования.

Украина на дистанции была представлена одной биатлонисткой Кристиной Дмитренко, которая единственная среди соотечественниц сумела квалифицироваться в пасьют по итогам спринта.

Читай также: Ханна Эберг триумфовала в спринте в Рупольдинге

Дмитренко начинала гонку 53-й и сумела отыграть 19 позиций, продемонстрировав идеальную стрельбу. К финишу украинская биатлонистка пришла на 34-м месте. Кроме того, украинка стала одной из всего двух участниц пасьюта, кто смог безошибочно пройти все огневые рубежи.

Победу в гонке преследования одержала Лу Жанмонно, которая была второй в спринте. Французская биатлонистка после первого огневого рубежа захватила лидерство, обойдя победительницу спринтерской гонки шведку Ханну Эберг, и сохранила первую позицию до финиша, несмотря на единственный промах на последней стрельбе.

Старшая из сестер Эберг в итоге завершила гонку на втором месте, а замкнула тройку еще одна француженка Камиль Бене, которая, как и Дмитренко, безупречно отстрелялась на четырех огневых рубежах.

Lou Jeanmonnot impresses again 🔥 – now 2nd in Pursuit standings, only 10 points behind Suvi Minkkinen!



Hanna Öberg & Camille Bened put in strong performances too! Congrats! 👏



📷 NordicFocus #biathlon #biathlonfamily pic.twitter.com/QbD4F6qOA1 — International Biathlon Union (@biathlonworld) January 18, 2026

Кубок мира. Рупольдинг

Женская гонка преследования

Лу Жанмонно (Франции, 0+0+0+1) 24:28.3 Ханна Эберг (Швеция, 1+2+0+0) +10.5 Камиль Бене (Франция, 0+0+0+0) +12.9 Марен Киркейде (Норвегия, 0+0+1+0) +17.0 Эми Базерга (Швейцария, 0+0+1+1) +42.4 Осеан Мишелон (Франция, 0+1+0+1) +44.2

...

34. Кристина Дмитренко (Украина, 0+0+0+0) +2:10.8

Пятый этап Кубка мира в Рупольдинге завершится сегодня гонкой преследования у мужчин, за которой можно будет следить в онлайн-трансляции.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты гонок Кубка мира-2025/26.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!