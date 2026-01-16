iSport.ua
Русский Українська

Ханна Эберг триумфовала в спринте в Рупольдинге

Украинские биатлонистки выступили неубедительно.
Сегодня, 17:38       Автор: Антон Федорцив
Ханна Эберг / Getty Images
Ханна Эберг / Getty Images

Шведка Ханна Эберг выиграла спринт в немецком Рупольдинге. Она одолела дистанцию ​​в 7,5 км за 19:10,7 минуты.

На обоих огневых рубежах скандинавка была точна. Она опередила французскую биатлонистку Лу Жанмонно. Дополнила подиум итальянка Лиза Виттоцци. Они тоже обошлись без промахов.

Ни одна из украинок в зачетную зону не попала. Лучшей стала Кристина Дмитренко. Она допустила один промах в стойке и отстала от победительницы почти на две минуты.

Кубок мира. Рупольдинг, Германия
Женщины, спринт

1. Ханна Эберг (0+0) 19:10,7 минуты
2. Лу Жанмонно (0+0) +7,5
3. Лиза Виттоцци (0+0) +11,7
...
53. Кристина Дмитренко (0+1) +1:57,5
69. Елена Городная (0+1) +2:27,3
77. Юлия Джима (0+1) +2:42,1
87. Валерия Дмитренко (1+1) +3:20,4

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кубок мира по биатлону Ханна Эберг

Статьи по теме

Биатлон-2025/2026: женский спринт в Рупольдинге выиграла Ханна Эберг Биатлон-2025/2026: женский спринт в Рупольдинге выиграла Ханна Эберг
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Рупольдинге Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Рупольдинге
Лидер сезона пропустит эстафету в Рупольдинге Лидер сезона пропустит эстафету в Рупольдинге
Украина определилась с составом мужской сборной на эстафету в Рупольдинге Украина определилась с составом мужской сборной на эстафету в Рупольдинге

Видео

ТОП-10 моментов НБА: силовой данк Уильямсона возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: силовой данк Уильямсона возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: женский спринт в Рупольдинге выиграла Ханна Эберг
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ‑12, а Снигур поднялась на 13 позиций в ранге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: поединки Жироны, ПСЖ, матчи Серии А и Бундеслиги
просмотров
Свитолина в 23-й раз в карьере выходит в финал, победив Йович в Окленде
просмотров

Последние новости

Европа19:27
Зинченко заинтересовал тройку клубов АПЛ
Украина18:46
Динамо отпустило легионера в Эюпспор Степаненко
Европа18:25
Наставник сенсации сезона АПЛ признан тренером месяца
Биатлон17:54
Биатлон-2025/2026: женский спринт в Рупольдинге выиграла Ханна Эберг
Биатлон17:38
Ханна Эберг триумфовала в спринте в Рупольдинге
Другие17:25
Гераскевич выборол олимпийскую лицензию по итогам этапа Кубка мира
Европа16:40
Манчестер Сити выкупил лидера Кристал Пэлас
Европа15:55
Тер Штеген согласился покинуть Барселону
Теннис15:33
Киченок и Кравчик уступили в финале турнира в Аделаиде
Формула 115:12
Формула 1: Ред Булл и Рейсинг Буллз показали новые ливреи
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK