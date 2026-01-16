Ханна Эберг триумфовала в спринте в Рупольдинге

Шведка Ханна Эберг выиграла спринт в немецком Рупольдинге. Она одолела дистанцию ​​в 7,5 км за 19:10,7 минуты.

На обоих огневых рубежах скандинавка была точна. Она опередила французскую биатлонистку Лу Жанмонно. Дополнила подиум итальянка Лиза Виттоцци. Они тоже обошлись без промахов.

Ни одна из украинок в зачетную зону не попала. Лучшей стала Кристина Дмитренко. Она допустила один промах в стойке и отстала от победительницы почти на две минуты.

Кубок мира. Рупольдинг, Германия

Женщины, спринт

1. Ханна Эберг (0+0) 19:10,7 минуты

2. Лу Жанмонно (0+0) +7,5

3. Лиза Виттоцци (0+0) +11,7

...

53. Кристина Дмитренко (0+1) +1:57,5

69. Елена Городная (0+1) +2:27,3

77. Юлия Джима (0+1) +2:42,1

87. Валерия Дмитренко (1+1) +3:20,4

