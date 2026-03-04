Уже 14 стран присоединились к бойкоту церемонии открытия Паралимпиады-2026
Великобритания, Австрия и Румыния поддержали Украину.
Еще три страны присоединились к бойкоту церемонии открытия Паралимпиады-2026.
Напомним, что МОК допустил атлетов террористов к турниру под национальной символикой.
Украина сразу объявила о бойкоте церемонии, а со временем к ней присоединились и другие страны-участницы.
Как сообщил Министр иностранных дел Андрей Сибига, к бойкоту присоединились Великобритания, Австрия и Румыния.
Мы благодарны всем нашим партнерам, которые заняли эту морально правильную позицию. Это не просто флаги — это символы агрессивной войны, в которой погибло не менее 650 украинских спортсменов и тренеров, было повреждено 800 спортивных сооружений и совершено сотни тысяч военных преступлений.
Мы решительно призываем все страны воздержаться от направления официальных лиц на эту церемонию. Скажите "нет" военной пропаганде и отбеливанию военных преступлений с помощью спорта
Напомним, что на Паралимпиаде-2026 Украине запретили использовать форму с картой страны.
