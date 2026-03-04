iSport.ua
Росийские игроки пропустят PGL Wallachia Season 7

Однако ограничения коснулись далеко не всех.
Сегодня, 19:28       Автор: Андрей Безуглый
PGL Wallachia Season 7
У росийских игроков появлись проблемы на предстоящем тир-1 турнире по Dota 2.

Команды Tundra Eaports и aurora gaming заявили, что их игроки-росияне пропустят турнир из-за проблем с визами.

Также позднее стало известно, что team yandex также в срочном пороядке ищет замены, так как их игроков-росиян также не пустили в страну.

При этом, стоит отметить, что далеко не у всех росиян наблюдаются проблемы с визами. Например parivision и team spirit ни о каких проблемах не сообщали.

Также напомним, что на PGL Wallachia Season 7 также примут участие NaVi.

