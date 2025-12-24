Сборная Франции по биатлону объявила состав на Олимпийские игры
Французская лыжная федерация обнародовала предварительную заявку на Олимпиаду-2026. В список попали 9 биатлонистов.
Поездку в Италию себе гарантировали Камиль Бене, Лу Жанмонно, Жюлия Симон, Жюстин Брезаз-Буше и Осеан Мишлон. Последнее место в женской команде отдадут по итогам грядущих этапов Кубка мира.
В свою очередь в мужскую команду попали Эрик Перро, Кентен Фийон-Майе, Фабьен Клод и Эмильен Жаклен. Еще два участника зимних Игр определятся после этапов Кубка мира в Германии (Рупольдинг, Оберхоф) и Чехии (Нове-Место).
🚨 SÉLECTION OFFICIELLE 🚨— Equipe France (@EquipeFRA) December 23, 2025
En route pour #MilanoCortina2026
En biathlon, les premiers noms des biathlètes qui défendront nos couleurs à Anterselva sont désormais connus ! 💥 pic.twitter.com/0vNHTxEX8F
К слову, норвежец Сиверт Гутторм Баккен внезапно скончался в 27 лет.
