Сборная Франции по биатлону объявила состав на Олимпийские игры

Три позиции остались вакантными.
Сегодня, 11:59       Автор: Антон Федорцив
Сборная Франции / Getty Images
Сборная Франции / Getty Images

Французская лыжная федерация обнародовала предварительную заявку на Олимпиаду-2026. В список попали 9 биатлонистов.

Поездку в Италию себе гарантировали Камиль Бене, Лу Жанмонно, Жюлия Симон, Жюстин Брезаз-Буше и Осеан Мишлон. Последнее место в женской команде отдадут по итогам грядущих этапов Кубка мира.

В свою очередь в мужскую команду попали Эрик Перро, Кентен Фийон-Майе, Фабьен Клод и Эмильен Жаклен. Еще два участника зимних Игр определятся после этапов Кубка мира в Германии (Рупольдинг, Оберхоф) и Чехии (Нове-Место).

К слову, норвежец Сиверт Гутторм Баккен внезапно скончался в 27 лет.

