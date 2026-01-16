iSport.ua
Обладательница Хрустального глобуса пропустит парсьют в Рупольдинге

Звезда столкнулась с проблемами со здоровьем.
Сегодня, 20:29       Автор: Антон Федорцив
Жюлия Симон / Getty Images
Жюлия Симон / Getty Images

Заявочный лист этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге претерпел изменения. Французская биатлонистка Жюлия Симон не будет участвовать в гонке преследования.

Триумфатор сезона 2022/23 заболела. Симон опубликовала в соцсетях фотографию в медицинской маске. Парсьют намечен на воскресенье, 18 января.

Симон выступила в спринте (25-е место) и женской эстафете за сборную Франции (4-е место). На трассу она вернется в чешском Нове-Место. Там 22-25 января пройдет последний предолимпийский этап.

К слову, шведка Ханна Эберг выиграла женский спринт в Рупольдинге.

