iSport.ua
Русский Українська

Брезаз-Буше обогнала Жанмонно в индивидуальной гонке в Нове-Место

Украинка Кристина Дмитренко попала в тридцатку.
Вчера, 20:53       Автор: Антон Федорцив
Жюстин Брезаз-Буше / Getty Images
Жюстин Брезаз-Буше / Getty Images

На этапе Кубка мира в чешском Нове-Место состоялась женская индивидуальная гонка. Главная борьба за победу развернулась между французскими биатлонистками Жюстин Брезаз-Буше и Лу Жанмонно.

Каждая из них допустила по одному промаху на дистанции в 12,5 км. Впрочем, Брезаз-Буше смогла опередить соотечественницу на секунду с лишним. Третьей стала немка Франциска Пройсс.

Лучшей среди украинских биатлонисток стала Кристина Дмитренко. На четырех огневых рубежах она промахнулась только однажды. В конце концов, украинке удалось финишировать на 21-й строчке.

Кубок мира. Новое-Место, Чехия
Женщины, индивидуальная гонка

1. Жюстин Брезаз-Буше (0+0+1+0) 35:50.3 минуты
2. Лу Жанмонно (0+0+0+1) +1,4
3. Франциска Пройсс (0+0+1+1) +1:02,2
...
21. Кристина Дмитренко (0+1+0+0) +2:43,7
32. Юлия Джима (1+1+0+0) +3:31,9
39. Валерия Дмитренко (0+0+1+0) +4:09,2
50. Александра Меркушина (1+0+2+0) +4:35,4

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кубок мира по биатлону Кристина Дмитренко Жюстин Брезаз-Буше

Статьи по теме

Биатлон: онлайн-трансляция мужской короткой индивидуальной гонки в Новом Месте Биатлон: онлайн-трансляция мужской короткой индивидуальной гонки в Новом Месте
Биатлон-2025/2026: короткая индивидуальная гонка у мужчин откроет этап Кубка мира в Новом Месте Биатлон-2025/2026: короткая индивидуальная гонка у мужчин откроет этап Кубка мира в Новом Месте
Биатлон, Кубок мира 2025/2026: Джакомель и Жанмонно лидируют в общем зачете, Мандзин и Дмитренко - лучшие среди украинцев Биатлон, Кубок мира 2025/2026: Джакомель и Жанмонно лидируют в общем зачете, Мандзин и Дмитренко - лучшие среди украинцев
Дале-Шевдаль выиграл пасьют в Рупольдинге, украинцы финишировали в зачетной зоне Дале-Шевдаль выиграл пасьют в Рупольдинге, украинцы финишировали в зачетной зоне

Видео

Ларков - Синбо: онлайн трансляция финала WSF Junior Championship
Ларков - Синбо: онлайн трансляция финала WSF Junior Championship

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: короткая индивидуальная гонка у мужчин откроет этап Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской короткой индивидуальной гонки в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: Забарный против Осера и товарищеские матчи клубов УПЛ
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Испания сохранила лидерство
просмотров

Последние новости

Формула 100:16
Хэмилтон будет работать с инженером последнего чемпиона Феррари
Вчера, 23:54
Европа23:54
Интер одержал волевую победу над Пизой
Европа23:00
ПСЖ Забарного минимально одолел Осер
Европа22:44
Наполи попрощался со вторым за день нападающим
ММА21:57
Боец UFC потерял сознание на церемонии взвешивания
Европа21:28
Зубков голом принес Трабзонспору победу над Касымпашей
Биатлон20:53
Брезаз-Буше обогнала Жанмонно в индивидуальной гонке в Нове-Место
Европа19:59
Ноттингем оформил переход форварда Наполи
Европа19:27
Интер готов вернуть в Серию A вратаря сборной Италии
Формула 118:46
Чемпион Индикар проиграл суд Макларен
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK