Брезаз-Буше обогнала Жанмонно в индивидуальной гонке в Нове-Место

На этапе Кубка мира в чешском Нове-Место состоялась женская индивидуальная гонка. Главная борьба за победу развернулась между французскими биатлонистками Жюстин Брезаз-Буше и Лу Жанмонно.

Каждая из них допустила по одному промаху на дистанции в 12,5 км. Впрочем, Брезаз-Буше смогла опередить соотечественницу на секунду с лишним. Третьей стала немка Франциска Пройсс.

Лучшей среди украинских биатлонисток стала Кристина Дмитренко. На четырех огневых рубежах она промахнулась только однажды. В конце концов, украинке удалось финишировать на 21-й строчке.

Кубок мира. Новое-Место, Чехия

Женщины, индивидуальная гонка

1. Жюстин Брезаз-Буше (0+0+1+0) 35:50.3 минуты

2. Лу Жанмонно (0+0+0+1) +1,4

3. Франциска Пройсс (0+0+1+1) +1:02,2

...

21. Кристина Дмитренко (0+1+0+0) +2:43,7

32. Юлия Джима (1+1+0+0) +3:31,9

39. Валерия Дмитренко (0+0+1+0) +4:09,2

50. Александра Меркушина (1+0+2+0) +4:35,4

