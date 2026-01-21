iSport.ua
Сборная Франции по биатлону объявила состав на Олимпийские игры

Жанна Ришар и другие дебютанты в составе.
Сегодня, 10:36       Автор: Валентина Чорноштан
Сборная Франции по биатлону / Getty Images
Сборная Франции по биатлону / Getty Images

Сборная Франции по биатлону объявила своих участников на Олимпийские игры, которые стартуют 6 февраля, сообщает Nordicmag.

Мужчины: Фабьен Клод, Кентен Фийон-Майе, Эмильен Жаклен, Эрик Перро, Эмильен Клод, Оскар Ломбардо.

Женщины: Жюстин Брезаз-Буше, Лу Жанмонно, Осеан Мишелон, Жулия Симон, Камилла Бене, Жанна Ришар.

Отметим, что для Жанны Ришар, Оскара Ломбардо, Эмильена Клода, Лу Жанмонно, Камиллы Бене и Осеан Мишелон это будут первые Олимпийские игры в карьере.

Сама Олимпиада пройдёт в Милане и Кортине-д’Ампеццо.

Ранее Украина назваласостав женской сборной по биатлону на Олимпиаду 2026 года.

