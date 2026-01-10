Франция триумфовала в женской эстафете Оберхофа
Французские биатлонистки уверенно выиграли эстафету в немецком Оберхофе. Победу обеспечили Лу Жанмонно, Осеан Мишелон, Жюстин Брезаз-Буше и Жюлия Симон.
На четырех они использовали всего 8 дополнительных патронов. Как следствие, Франция "привезла" соперникам более минуты отставания. Интрига в битве за "серебро" продолжалась до последней стрельбы, когда норвежки опередили хозяек соревнований.
Сборная Украины выступила неудачно. Отечественные биатлонистки обошлись без штрафных кругов, но использовали 12 дополнительных патронов. Вкупе с низкой скоростью, особенно Юлии Джимы, это позволило финишировать только на 14-й строчке.
Кубок мира. Оберхоф, Германия
Женщины, эстафета
1. Франция (0+8) 1:18:21,9 часа
2. Норвегия (1+7) +1:28,4
3. Германия (1+13) +2:07,7
...
14. Украина (0+12) +5:35,3
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!