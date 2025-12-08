iSport.ua
Симон вернулась в состав сборной Франции после скандала с кражами

Срок отстранения титулованной биатлонистки истек.
Сегодня, 19:29       Автор: Игорь Мищук
Жюлья Симон / Getty Images
Жюлья Симон / Getty Images

Именитая французская биатлонистка Жюлья Симон вернулась в состав своей сборной после громкого скандала.

Ранее Федерация лыжного спорта Франции (FFS) отстранила 29-летнюю спортсменку от участия в соревнованиях на шесть месяцев, пять из которых - условно, после того как она была признана виновной по делу о кражах и мошенничестве в отношении ее партнерши по сборной Жюстин Бреза-Буше и других членов команды.

В понедельник, 8 декабря, срок месячной дисквалификации призерки Олимпийских игр и десятикратной чемпионки мира истек, и она была включена в состав сборной Франции, сообщает FFS.

Симон сможет принять участие во втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене, который пройдет с 12 по 14 декабря.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Франции по биатлону жюлья симон

