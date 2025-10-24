iSport.ua
Именитая французская биатлонистка получила условный срок

Жюлья Симон узнала вердикт суда по делу о краже у партнерши по сборной.
Сегодня, 20:05       Автор: Игорь Мищук
Жюлья Симон / Getty Images
Жюлья Симон / Getty Images

Титулованная французская биатлонистка Жюлья Симон была признана виновной по делу о краже и мошенничестве в отношении ее партнерши по сборной Жюстин Бреза-Буше.

29-летняя спортсменка признала себя виновной, а суд в Альбервиле приговорил ее к трем месяцам тюремного срока условно и обязал выплатить штраф в размере 15 тысяч евро, сообщает L'Equipe.

Читай также: "Мне больно": Именитый биатлонист посочувствовал российским спортсменам из-за отстранения от соревнований

Также она должна возместить судебные расходы Бреза-Буше и выплатить один евро возмещения убытков Федерации лыжного спорта Франции (FFS).

Напомним, что в 2023 году Бреза-Буше заявила, что Симон воспользовалась ее банковской карточкой для совершения покупки в онлайн-магазине на сумму до двух тысяч евро. На эти средства она якобы приобрела спортивную камеру типа GoPro. Кроме того, следствием было установлено, что от действий биатлонистки также пострадали еще два человека, включая физиотерапевта сборной Франции.

Симон является победительницей Кубка мира в сезоне-2022/23, десятикратной чемпионкой мира и серебряной призеркой Олимпийских игр 2022 года в смешанной эстафете.

Ранее сообщалось, что француз Мартен Фуркад и сборная Германии получили золото Олимпиады после дисквалификации российского любителя допинга.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: жюлья симон Жюстин Бреза-Буше

