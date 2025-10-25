Президент федерации Франции – о приговоре Симон: "Эта история должна была дойти до конца"

Недавно титулованная французская биатлонистка Жюлия Симон признала себя виновной, а суд в Альбервиле приговорил её к трём месяцам условного тюремного срока и обязал выплатить штраф в размере 15 тысяч евро.

Президент Французской федерации лыжного спорта (FFS) Фабьен Сагез прокомментировал судебное разбирательство с биатлонисткой.

Прежде всего, не мне комментировать решение, принятое судом. Думаю, эта история должна была дойти до конца. Со своей стороны мы вновь созовем дисциплинарную комиссию. Напоминаю, что эта комиссия является независимой.

Мы и дальше будем заботиться о сохранении интересов спортсменов, тренерского штаба и командной атмосферы, как делали это последние два года. Работа, проведенная всеми членами штаба и служб Федерации для обеспечения хорошего климата в команде, хорошо отразилась на результатах. Для меня это важный день. Необходимо было решить эту проблему. Она решена – и это прекрасно.

Под угрозой ли олимпийское будущее Жюльи Симон?

Мы позаботимся о том, чтобы все спортсмены – подчеркиваю, все спортсмены – имели надлежащую поддержку со стороны команд. Чтобы мы могли и дальше максимально помогать им в достижении их мечтаний и спортивных целей. И, конечно, Игры в Милане –​​​​​​​ одно из главных событий, которое происходит раз в четыре года. Мы сделаем все, чтобы каждый смог проявить себя наилучшим образом во время этих соревнований.

Когда вы говорите все, это касается и спортсменки, приговоренной к трем месяцам условного заключения?

​​​​​Мы сделаем все возможное, чтобы все смогли показать высший уровень на Олимпийских играх в Милане.

