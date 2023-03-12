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Вирер вырвала победу в женском масс-старте в Эстерсунде

Симон упустила лидерство в гонке на последней стрельбе.
Сегодня, 14:42
Доротея Вирер / Getty Images
Доротея Вирер / Getty Images

В воскресенье, 12 марта, в шведском Эстерсунде в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону состоялся масс-старт у женщин.

Победительницей предпоследнего в сезоне масс-старта стала Доротея Вирер, повторив свой успех в индивидуальной гонке на этом этапе.

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Итальянская биатлонистка прошла дистанцию без единого промаха и сумела вырвать победу в гонке на заключительном ее этапе, воспользовавшись ошибкой соперницы. До заключительной стрельбы в масс-старте лидировала француженка Жюлья Симон, но на последнем огневом рубеже не сумела закрыть одну мишень, заработала штрафной круг и пропустила вперед Вирер и соотечественницу Лу Жанмоно, которая в итоге финишировала второй.

Украина в женском масс-старте в Эстерсунде представлена не была.

Результаты женского масс-старта в Эстерсунде

  1. Доротея Вирер (Италия, 0+0+0+0) 31:58.5
  2. Лу Жанмоно (Франция, 0+0+0+0) +6.3
  3. Жюлия Симон (Франция, 0+0+0+1) +11.1
  4. Марте Олсбю Ройселланд (Норвегия, 0+0+0+1) +40.1
  5. Каролин Коломбо (Франция, 1+0+1+0) +40.1
  6. Ханна Эберг (Швеция, 1+0+0+1) +47.5

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты всех гонок биатлонного сезона-2022/23.

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