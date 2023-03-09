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Индивидуальная гонка в Эстерсунде завершилась двойным триумфом итальянок

Ряд ошибок не позволил нашим биатлонисткам показать хороший результат.
Сегодня, 15:54
Доротея Вирер / Getty Images
Доротея Вирер / Getty Images

Сегодня, 9 марта, в шведском Эстерсунде пройшла индвидуальная гонка среди женщин в рамках восьмого этапа Кубка мира. 

В первой половине гонки была жесткая борьба между двумя итальянками Лизой Витоцци и Доротеей Вирер, но ближе к финишу Витоцци все же сдала позиции и отстала на 25,5 секунд.

Тройку лидеров замкнула представительница Германии Денизе Херрман, которая все-таки сильно отстала от своих итальянских коллег. А текущий лидер зачета Жулия Симон из-за ряда ошибок финишировала лишь 4-й.

А вот украинки выступили не очень хорошо. Три наши спортсменки попали в зачетную зону, но если бы не ошибки, Джима и Меркушина могли закончить гонку в районе первой десятки.

Кубок мира. Эстерсунд (Швеция)

Женщины, индивидуальная гонка

  1. Доротея Вирер Италия 41:19.60 (0+0+0+0)
  2. Лиза Виттоцци Италия 41:45.1 (0+0+0+0)
  3. Денизе Херрман Германия 42:58.4 (1+0+0+0)
  4. Жулия Симон Франция 43:09.1 (0+2+0+0)
  5. Эмма Ландер Канада 43:31.5 (0+0+0+0)

...

32 Елена Билосюк 46:01.0 (0+0+0+0)

37. Юлия Джима 46:21.5 (0+0+2+0)

38. Анастасия Меркушина 46:23.7 (1+0+1+0)

54. Дарья Блашко 47:20.0 (0+1+0+0)

72. Любовь Кипяченкова 49:52.1 (1+0+2+1)

Также сегодня состоится индвидуальная гонка среди мужчин, за которой вы можете следить на нашем сайте.


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