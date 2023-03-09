Индивидуальная гонка в Эстерсунде завершилась двойным триумфом итальянок
Сегодня, 9 марта, в шведском Эстерсунде пройшла индвидуальная гонка среди женщин в рамках восьмого этапа Кубка мира.
В первой половине гонки была жесткая борьба между двумя итальянками Лизой Витоцци и Доротеей Вирер, но ближе к финишу Витоцци все же сдала позиции и отстала на 25,5 секунд.
Тройку лидеров замкнула представительница Германии Денизе Херрман, которая все-таки сильно отстала от своих итальянских коллег. А текущий лидер зачета Жулия Симон из-за ряда ошибок финишировала лишь 4-й.
А вот украинки выступили не очень хорошо. Три наши спортсменки попали в зачетную зону, но если бы не ошибки, Джима и Меркушина могли закончить гонку в районе первой десятки.
Кубок мира. Эстерсунд (Швеция)
Женщины, индивидуальная гонка
- Доротея Вирер Италия 41:19.60 (0+0+0+0)
- Лиза Виттоцци Италия 41:45.1 (0+0+0+0)
- Денизе Херрман Германия 42:58.4 (1+0+0+0)
- Жулия Симон Франция 43:09.1 (0+2+0+0)
- Эмма Ландер Канада 43:31.5 (0+0+0+0)
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32 Елена Билосюк 46:01.0 (0+0+0+0)
37. Юлия Джима 46:21.5 (0+0+2+0)
38. Анастасия Меркушина 46:23.7 (1+0+1+0)
54. Дарья Блашко 47:20.0 (0+1+0+0)
72. Любовь Кипяченкова 49:52.1 (1+0+2+1)
Также сегодня состоится индвидуальная гонка среди мужчин, за которой вы можете следить на нашем сайте.