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Джима с лучшим результатом украинок в сезоне завершила спринт в Поклюке, Эберг выиграла гонку

Вашему вниманию результаты женской спринтерской гонки на четвертом этапе Кубка мира.
Сегодня, 16:39
Юлия Джима / Getty Images
Юлия Джима / Getty Images

В четверг, 5 января, в словенской Поклюке спринтерской гонкой у женщин стартовал четвертый этап Кубка мира по биатлону.

Победительницей в первой в 2023 году гонке стала Эльвира Эберг. Шведская биатлонистка преодолела дистанцию в 7,5 км за 20:25,2 и не допустила ни одного промаха на двух огневых рубежах.

Эберг на 6,9 секунды опередила лидерку общего зачета Кубка мира Жюлью Симон из Франции, которая также закрыла все мишени. Замкнула тройку призерок с идеальной стрельбой итальянка Доротея Вирер (+18,7).

Юлия Джима (+1:04,8), не допустив ни одного промаха, финишировала 19-й, что стало лучшим результатом украинок в личных стартах в этом сезоне.

Также в очки с одним промахом попала Анастасия Меркушина (+1:51,6), завершившая гонку 38-й. Кроме того, в гонку преследования прошла Дарья Блашко (+2:01,9), занявшая 46-е место.

Результаты спринтерской гонки:

1. Эльвира Эберг (Швеция, 0+0) 20:25,2
2. Жюлья Симон (Франция, 0+0) +6,2
3. Доротея Вирер (Италия, 0+0) +18,7

19. Юлия Джима (Украина, 0+0) +1:04,8
38. Анастасия Меркушина (Украина, 0+1) +1:51,6
46. Дарья Блашко (Украина, 0+0) +2:01,9
78. Анна Кривонос (Украина, 1+1) +3:51,0
DNS Елена Билосюк (Украина)

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты всех гонок биатлонного сезона-2022/23.

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