Бреза-Буше выиграла женский спринт на этапе Кубка Мира в США, среди украинок лучшая - Джима
В рамках восьмого этапа Кубка Мира в Солт-Лейк Сити, США, состоялся женский спринт.
Победительницей гонки стала представительница Франции Жюстин Бреза-Буше, которая пробежала дистанцию за 20 минут и 42 секунды, второй закончила Ингрид Таннревольд, а замкнула тройку лидеров соотечественница Бреза-Буше Лю Жанмонно.
Что касается украинок, то Ирина Петренко и Анна Кривонос были заявлены на гонку, но в итоге даже не стартовали.
Таким образом, наше представительство было ограничено Юлией Джимой, которая завершила гонку на 32-й позиции, Кристиной Дмитренко, которая финишировала 45-й и Анастасией Меркушиной, занявшей 49-ю позицию.
Кубок мира по биатлону
Женщины, спринт
- Жюстин Бреза-Буше (Франция) - 20:42,7
- Ингрид Таннревольд (Норвегия) - +13,4
- Лю Жанмонно (Франция) - +19,2
32. Юлия Джима (Украина) - +2:31,2
45. Кристина Дмитренко (Украина) - +3:18,6
49.Анастасия Меркушина (Украина - +3:41,2
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