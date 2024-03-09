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Бреза-Буше выиграла женский спринт на этапе Кубка Мира в США, среди украинок лучшая - Джима

Наши спортсменки провели не лучшую гонку.
Сегодня, 00:56
Юлия Джима / Getty Images
Юлия Джима / Getty Images

В рамках восьмого этапа Кубка Мира в Солт-Лейк Сити, США, состоялся женский спринт.

Победительницей гонки стала представительница Франции Жюстин Бреза-Буше, которая пробежала дистанцию за 20 минут и 42 секунды, второй закончила Ингрид Таннревольд, а замкнула тройку лидеров соотечественница Бреза-Буше Лю Жанмонно.

Что касается украинок, то Ирина Петренко и Анна Кривонос были заявлены на гонку, но в итоге даже не стартовали.

Таким образом, наше представительство было ограничено Юлией Джимой, которая завершила гонку на 32-й позиции, Кристиной Дмитренко, которая финишировала 45-й и Анастасией Меркушиной, занявшей 49-ю позицию.

Кубок мира по биатлону

Женщины, спринт

  1. Жюстин Бреза-Буше (Франция) - 20:42,7
  2. Ингрид Таннревольд (Норвегия) - +13,4
  3. Лю Жанмонно (Франция) - +19,2

32. Юлия Джима (Украина) - +2:31,2
45. Кристина Дмитренко (Украина) - +3:18,6
49.Анастасия Меркушина (Украина - +3:41,2

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина франция Юлия Джима Жюстин Бреза-Буше

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