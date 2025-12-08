Малиновский выздоровел и вернулся в стартовый состав Дженоа

Украинский хавбек сыграет с первых минут в матче Серии А против Удинезе.

Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский готов вернуться на поле после болезни.

32-летний хавбек был вынужден пропустить предыдущий матч "россоблу" в Кубке Италии против Аталанты (0:4) из-за симптомов гриппа.

Однако украинец вернулся в стартовый состав генуэзской команды на поединок 14-го тура Серии А с Удинезе, который состоится сегодня, 8 декабря. Матч начнется в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, что в нынешнем сезоне Малиновский провел за Дженоа 12 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что украинский голкипер Реала Андрей Лунин попал в шорт-лист другого представителя Серии А Милана.

