Малиновский выздоровел и вернулся в стартовый состав Дженоа

Украинский хавбек сыграет с первых минут в матче Серии А против Удинезе.
Сегодня, 18:28       Автор: Игорь Мищук
Руслан Малиновский / Getty Images
Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский готов вернуться на поле после болезни.

32-летний хавбек был вынужден пропустить предыдущий матч "россоблу" в Кубке Италии против Аталанты (0:4) из-за симптомов гриппа.

Однако украинец вернулся в стартовый состав генуэзской команды на поединок 14-го тура Серии А с Удинезе, который состоится сегодня, 8 декабря. Матч начнется в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, что в нынешнем сезоне Малиновский провел за Дженоа 12 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что украинский голкипер Реала Андрей Лунин попал в шорт-лист другого представителя Серии А Милана.

