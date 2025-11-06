Малиновский официально получил нового тренера

Дженоа официально подписала нового главного тренера.

Как и ожидалось, "грифонов" возглавил легенда и экс-наставник Ромы Даниэле де Росси.

Специалист сразу же приступил к выполнению своих обязанностей, а встреча с журналистами была перенесена на пятницу, 7 ноября.

Де Росси провел у руля Ромы 30 матчей, выиграв 14 из них, сыграв вничью семь раз и еще девять раз проиграв.

Дженоа же занимает 18-ю строчку в Серии А, выиграв первый матч лишь после отставки Патрика Виейра.

