Дженоа Малиновского уступила Интеру

"Нерадзурри" провели очередной уверенный матч.
Вчера, 23:47       Автор: Андрей Безуглый
Интер - Дженоа / Getty Images
Интер - Дженоа / Getty Images

В субботу, 28 февраля, Интер принимал дома Дженоа. Руслан Малиновский вышел в стартовом составе.

У "грифонов" изначально было немного шансов против сильнейшей команды чемпионата. И уже по истечению первого получаса Димарко открыл счет.

Во втором тайме Интер дал сопернику больше пространства, однако Дженоа мало что мог противопоставить "нерадзурри".

Вскоре защитник гостей ошибся, сыграв рукой в своей штрафной. Чалханоглу уверенно реализовал пенальти, установив окончательный счет матча.

Интер - Дженоа 2:0
Голы: Димарко, 31, Чалханоглу (пенальти), 70

