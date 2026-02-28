Дженоа Малиновского уступила Интеру

В субботу, 28 февраля, Интер принимал дома Дженоа. Руслан Малиновский вышел в стартовом составе.

У "грифонов" изначально было немного шансов против сильнейшей команды чемпионата. И уже по истечению первого получаса Димарко открыл счет.

Во втором тайме Интер дал сопернику больше пространства, однако Дженоа мало что мог противопоставить "нерадзурри".

Вскоре защитник гостей ошибся, сыграв рукой в своей штрафной. Чалханоглу уверенно реализовал пенальти, установив окончательный счет матча.

Интер - Дженоа 2:0

Голы: Димарко, 31, Чалханоглу (пенальти), 70

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!