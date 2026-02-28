Магучих стала чемпионкой Украины

На чемпионате Украины по легкой атлетике в помещении прошли соревнования по прыжкам в высоту среди женщин.

В секторе выступали все лидерки национальной команды: Ярослава Магучих, Юлия Левченко, Ирина Геращенко и Катерина Табашник.

Часть спортсменок стартовали с планки 1.79 м, где к ним присоединились Ирина Бессмертная, Анастасия Волкова, Лилия Клинцова и Оксана Окунева.

На 1.90 м стартовала и Ярослава Магучих. Также здесь из-за повреждения выбыла Табашник.

1.96 м Геращенко не смогла взять и закончила турнир с бронзой. Магучих справилась за две попытки, Левченко - за три, что и определило судьбу титула. После победы Магучих продолжила выступления в секторе.

ЧУ-2026 в помещении. Прыжки в высоту (женщины)

Ярослава Магучих (Днепропетровская обл.) — 1.96 м (продолжает) Юлия Левченко (г. Киев) — 1.96 м Ирина Геращенко (г. Киев) — 1.93 м

