Табашник получила травму на чемпионате Украины

Украинская легкоатлетка Катерина Табашник получила тяжелую травму.

Спортсменка приняла участие в ЧУ по прыжкам в высоту. На высоте 1.90 м Катерина неудачно приземлилась и не смогла продолжить соревнования.

В итоге Табашник в слезах унесла на носилках медицинская бригада.

Напомним, что в 2023 году атлетка из-за травмы пропустила большую часть соревнования, как и в первой половине 2024-го.

Чемпионкой Украины по прыжкам в высоту стала Ярослава Магучих.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!